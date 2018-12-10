Японцы рассказали о преемнике Mazda RX-8

Выяснилось, что выпуску наследника Mazda RX-8 мешают постоянно ужесточающиеся экологические нормы. Создание современного спорткара с роторным мотором попросту может оказаться непосильной задачей для бренда. Глава отдела разработки силовых агрегатов Ичиро Хиросе в интервью изданию CarAdvice признался, что RX-8 нового поколения — это его личная мечта, которая пока остается всего лишь мечтой.

- Мы постоянно развиваем технологию роторных двигателей, но во всем мире существует очень много экологических норм, которым нужно соответствовать, — сказал руководитель. — И роторные моторы здесь в не очень выгодном положении.

Самой большой преградой перед разработкой свежего RX стало недостаточное финансирование: как только положение компании улучшиться, можно будет говорить о выходе спорткара.

Стоит напомнить, что в 2020 году Mazda отмечает свой 100-летний юбилей. По слухам именно к этой дате японцы готовят дебют нового RX. Эксперты утверждают, что это будет только концепткар — без продолжения в обозримом будущем.