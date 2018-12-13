Новый Volkswagen Passat представлен официально

В США состоялся закрытый показ нового седана Volkswagen Passat, ориентированного на местный авторынок. Вопреки ожиданиям, автомобиль лишь немного посвежел внешне, а также получил несколько дополнительных опций — двигатель, коробка передач и модульная платформа остались прежними.
На закрытой презентации в США, куда были приглашены в том числе и журналисты, фотографировать автомобиль не разрешали, а потому судить об экстерьере нового Volkswagen Passat мы можем только по тизерным эскизам, опубликованным компанией. Судя по этим изображениям, седан для Америки практически ничем не отличается от четырехдверки для Китая, дебютировавшей несколькими месяцами ранее.
По большому счету тот «Пассат», который позиционируется вольфсбургцами как новый, представляет собой тщательно переработанный Passat NMS, выпускаемый с 2011 года в американском Чаттануге. По сравнению со своим предшественником автомобиль разве что немного растянулся в длину. Удивительно, но новинка построена на старой «тележке» — производитель отказался от перевода седана на платформу MQB.
– Продажи в этом сегменте продолжают падать, и мы решили, что можем дать клиентам все необходимое, используя прежнюю базу, а не вкладывая деньги в переход на новую, — прокомментировал ситуацию менеджер по продуктам Volkswagen Кай Олтманнс.
Что же до моторной гаммы американского Passat, то и она, можно сказать, не претерпела изменений. Модификация со старшим 3,6-литровым двигателем продаваться в Штатах больше не будет. Покупателям предложат лишь двухлитровый агрегат с наддувом — его мощность осталась прежней (176 л. с.), а вот крутящий момент увеличили с 250 до 280 Нм. Пару мотору составляет, как и раньше, шестиступенчатый «автомат»,
Прочих технических подробностей на сегодняшний день нет. Хотя по словам наших зарубежных коллег, новый Passat обзавелся иным экраном мультимедийной системы, увеличенным дисплеем на приборной панели, а также перелицованной центральной консолью. Список оснащения седана пополнился адаптивным круиз-контролем, мониторингом слепых зон и системой контроля рядности движения.
Остается лишь добавить, что премьера сменившего генерацию Passat для Европы состоится во второй половине следующего года. А посему подробности о машине, ориентированной в том числе и на наш рынок, станут известны позже.