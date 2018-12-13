Новый Volkswagen Passat представлен официально

На закрытой презентации в США, куда были приглашены в том числе и журналисты, фотографировать автомобиль не разрешали, а потому судить об экстерьере нового Volkswagen Passat мы можем только по тизерным эскизам, опубликованным компанией. Судя по этим изображениям, седан для Америки практически ничем не отличается от четырехдверки для Китая, дебютировавшей несколькими месяцами ранее.

По большому счету тот «Пассат», который позиционируется вольфсбургцами как новый, представляет собой тщательно переработанный Passat NMS, выпускаемый с 2011 года в американском Чаттануге. По сравнению со своим предшественником автомобиль разве что немного растянулся в длину. Удивительно, но новинка построена на старой «тележке» — производитель отказался от перевода седана на платформу MQB.

– Продажи в этом сегменте продолжают падать, и мы решили, что можем дать клиентам все необходимое, используя прежнюю базу, а не вкладывая деньги в переход на новую, — прокомментировал ситуацию менеджер по продуктам Volkswagen Кай Олтманнс.