Какой автомобиль Skoda самый популярный в мире

Ноябрьские продажи Skoda снизились на 3,9%. Но представители бренда говорят, что основная причина упадка — нестабильная ситуация на китайском рынке, да и сказалось введение новых правил сертификации машин в Европе.

Кстати, в последний месяц осени наибольший рост сбыта оказался в России, где купили 8200 авто (+42,9%). Неплохие показатели также на рынках Западной (43 300 авто, +7,9%) и Восточной Европы (4400 экземпляров, +15,8%).

Если считать, начиная с января, то у нас приобрели на +30,2% больше, чем в 2017 году, в Китае — на 7,7%, в Европе в целом — на 4,7%. Продажи в Индии тоже идут со знаком плюс — на 1,8%.

Самой популярной моделью остается Skoda Octavia. У нас модель представлена в двух типах кузова — лифтбэк и универсал. Машину оснащают 110-сильным мотором объемом 1,6 л, либо 1,4-литровым турбодвигателем мощностью 150 «лошадей». Кроме того, в арсенале Octavia имеется движок объемом 1,8 л с отдачей в 180 сил.