«Автотор» выпустил в этом году 30 новых моделей

Не так давно с конвейера «Автотора» начали сходить два грузовика Hyundai HD35 и HD35City. Их полная масса — 3,5 тонны. Как один, так и другой в движение приводит 2,5-литровый турбированный дизель D4CB.

На данный момент по технологии полного цикла, в который входит сварка, окраска и сборка, завод производит шесть моделей. Причем представители компании намекнули, что на предприятии уже начали готовить линии к производству по полному циклу еще нескольких машин.

Кроме того, в скором времени «Автотор» готовится подписать специальный инвестиционный контракт (СПИК), чтобы направить новые средства на усовершенствование и расширение мощностей. Это, в свою очередь, добавит еще 600 рабочих мест.

Напомним, что автозавод был открыт в 1997 году и стал первым предприятием в стране, производящим иномарки. Сейчас здесь собирают BMW, KIA, Hyundai и Genesis.