Tata Motors не намерена перепродавать Jaguar Land Rover

Компания Jaguar Land Rover принадлежит индийскому автогиганту Tata Motors уже на протяжении десяти лет. Напомним, азиаты выкупили британские марки в 2008 году у американского концерна Ford Motor Company.

В уходящем году Jaguar Land Rover не смог порадовать индийцев хорошими результатами ввиду снижения покупательского спроса на дизельные автомобили. Кроме того, продажи этих британских авто сильно просели на крупнейшем авторынке в мире — китайском.

В связи с этим в компании прошла волна массовых сокращений, а также поползли слухи, что из-за огромных убытков от покровительства британцев откажется Tata Motor. Но нет — представители концерна на днях опровергли эту информацию.

– Мы верим в потенциал продуктов и инженерных разработок Jaguar Land Rover, доверяем руководству и продолжим инвестировать в компанию. Никаких предпосылок для продажи Jaguar Land Rover на данный момент нет, — приводит слова главы Tata Motors Натараджана Чандрасекарана издание Autocar.