Сколько автомобилей Skoda купили в России в 2018 году

Фото: Skoda
Завершились новогодние праздники и аналитики компании Skoda подвели окончательные итоги ушедшего года, ставшего еще одной вехой успеха на российском рынке. Всего за 2018-й дилеры смогли реализовать 81 459 машин. Эти цифры превосходят прошлогодние на значительные 30,7%. Какие модели Skoda стали самыми популярными у нас в ушедшем году?
Светлана Ермолаева

Самым продаваемым авто ожидаемо стал Skoda Rapid. Бюджетный лифтбэк разошелся тиражом в 35 089 экземпляров, подняв продажи марки на 19,2%. Автомобиль предлагается с 1,6-литровым мотором MPI в двух вариантах мощностей: 90 и 100 л. с. Первый работает вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач, а второй агрегатируется как с «механикой», так и с шестискоростной АКП. Кроме того, в силовой линейке авто есть 125-сильный движок, работающий в паре с семидиапазонной DSG. С нового года ценник на «Рапид» стартует от 657 000 рублей.

Неплохие показатели и у мирового бестселлера марки Skoda Octavia. Автомобиль приглянулся 25 026 покупателям (+10,5%). Прайс на эту модель начинается от 1 081 000 «целковых».

Третье место во внутрибрендовом рейтинге досталось кроссоверу Kodiaq. Кстати, локальное производство «паркетника» стартовало именно в прошлом году на мощностях в Нижнем Новгороде. С тех пор в руки к покупателям ушло 16 233 машины.

Положительную динамику показал и Skoda Superb: флагман пришелся по вкусу 2180 потребителям. Это самая дорогостоящая модель в российской продуктовой линейке. За нее придется выложить минимум 1 640 000 «деревянных».

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9 января 2019
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