Сколько автомобилей Skoda купили в России в 2018 году

Самым продаваемым авто ожидаемо стал Skoda Rapid. Бюджетный лифтбэк разошелся тиражом в 35 089 экземпляров, подняв продажи марки на 19,2%. Автомобиль предлагается с 1,6-литровым мотором MPI в двух вариантах мощностей: 90 и 100 л. с. Первый работает вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач, а второй агрегатируется как с «механикой», так и с шестискоростной АКП. Кроме того, в силовой линейке авто есть 125-сильный движок, работающий в паре с семидиапазонной DSG. С нового года ценник на «Рапид» стартует от 657 000 рублей.

Неплохие показатели и у мирового бестселлера марки Skoda Octavia. Автомобиль приглянулся 25 026 покупателям (+10,5%). Прайс на эту модель начинается от 1 081 000 «целковых».

Третье место во внутрибрендовом рейтинге досталось кроссоверу Kodiaq. Кстати, локальное производство «паркетника» стартовало именно в прошлом году на мощностях в Нижнем Новгороде. С тех пор в руки к покупателям ушло 16 233 машины.

Положительную динамику показал и Skoda Superb: флагман пришелся по вкусу 2180 потребителям. Это самая дорогостоящая модель в российской продуктовой линейке. За нее придется выложить минимум 1 640 000 «деревянных».