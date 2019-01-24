10YearsChallenge: как подорожали машины в России за 10 лет

Чем запомнился россиянам 2009 год, кроме ввода запрета на работу казино и игровых автоматов, аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и дефицита бюджета в стране? Не меньше интересного произошло и в автопроме. Портал «АвтоВзгляд» вернет вас в прошлое на 10 и даже 20 лет назад.
Настало время завидовать самим себе. В прошедшем времени. Ведь того, что было — красоты, здоровья, низкого курса доллара — уже не вернешь, хотя некоторые вещи с годами и остались неизменными. Или почти неизменными.
К примеру, за 11 лет производства вазовская LADA Рriora практически не поменялась. Наклейка на кузове My life, my rules — не в счет. А вот цена на некогда бывшего флагмана АВТОВАЗа скакнула еще как. Если в 2009 году «Приора» в кузове «хетчбэк» просила за себя 298 600 рублей, то оставшийся к середине 2018 года в гордом одиночестве седан — без малого 405 000 рублей! Зато, благодаря милости власть имущих и прочим чудесам природы, Волжский автозавод из 75 млрд. убытков «упал» до 45 млрд. К началу 2019-го «Приоры» не стало. Помянем.
А что же иностранцы? Любимчик россиян в бюджетном сегменте — KIA Rio — с десяток лет назад предлагался по цене немногим меньше 400 000 рублей, а сегодня автомобиль в самом простом варианте исполнения обойдется не дешевле 755 000. Ваш коктейль зависти с жалостью все вкуснее?
Не менее популярный у нашего брата в своем классе седан Toyota Camry в 2009 году стоил каких-то смешных 790 000 «деревянных». Спустя 10 лет японский автомобиль подорожал больше, чем вдвое. Базовая версия выудит из кошелька минимум 1 573 000 в российской валюте. Быть может, не машины стоят дорого, а мы мало зарабатываем?
Откатимся еще на 10 лет назад. Согласно статистике «АвтоСпецЦентра», за последние 20 лет доля отечественных авто на нашем рынке с 95% рухнула до 45%. В конце «девяностых» россияне, пострадавшие от дефолта и зомбированные Елицыным, ездили на своих машинах по десять с лишним лет, а сейчас автовладельцы меняют «коней» через 3—4 года. При этом ставки по кредиту в 1998 году составляли 5—6%, а к 2019-му они приблизились к отметке 9—15%. Тогда же на тысячу жителей России приходилось 130 машин, а сейчас — 293. И кто там говорит, что мы плохо живем?