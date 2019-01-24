10YearsChallenge: как подорожали машины в России за 10 лет

Настало время завидовать самим себе. В прошедшем времени. Ведь того, что было — красоты, здоровья, низкого курса доллара — уже не вернешь, хотя некоторые вещи с годами и остались неизменными. Или почти неизменными.

К примеру, за 11 лет производства вазовская LADA Рriora практически не поменялась. Наклейка на кузове My life, my rules — не в счет. А вот цена на некогда бывшего флагмана АВТОВАЗа скакнула еще как. Если в 2009 году «Приора» в кузове «хетчбэк» просила за себя 298 600 рублей, то оставшийся к середине 2018 года в гордом одиночестве седан — без малого 405 000 рублей! Зато, благодаря милости власть имущих и прочим чудесам природы, Волжский автозавод из 75 млрд. убытков «упал» до 45 млрд. К началу 2019-го «Приоры» не стало. Помянем.

А что же иностранцы? Любимчик россиян в бюджетном сегменте — KIA Rio — с десяток лет назад предлагался по цене немногим меньше 400 000 рублей, а сегодня автомобиль в самом простом варианте исполнения обойдется не дешевле 755 000. Ваш коктейль зависти с жалостью все вкуснее?