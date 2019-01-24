Японцы выкатили Toyota Land Cruiser в юбилейной версии

История легендарного внедорожника Toyota Land Cruiser перевалила за шестой десяток. По этому поводу японцы решили выпустить модель в юбилейной версии Heritage Edition. Новинку представят на автосалоне в Чикаго.
«Праздничный» Toyota Land Cruiser Heritage Edition будет представлен в двух цветах кузова — на выбор взыскательного покупателя: черный Midnight Black Metallic или белый Blizzard Pearl. Оба оттенка эффектно дополняет бронзовый цвет 18-дюймовых кованых алюминиевых колесных дисков.
Отличительная деталь — надпись с названием модели в ретро стиле на задней стойке. Автомобиль лишился хромированных молдингов и боковых подножек. Взамен «японец» получил черную окантовку «противотуманок» и такого же цвета декоративные элементы на корпусах боковых зеркал.
Сердце новинки — производительный 5,7-литровый мотор V8 мощностью 381 л. с., работающий вкупе с восьмиступенчатым «автоматом».
Авто нашпиговано по максимуму электронными системами активной безопасности. Кроме того, в списке оснащения значится мультимедийный комплекс с девятидюймовым сенсорным экраном и 14-ю динамиками.
Юбилейный Land Cruiser будет выпущен ограниченным тиражом в 1200 экземпляров. Первые «живые» машины появятся к концу лета, но лишь для потребителей Соединенных Штатов, ценники будут озвучены ближе к началу продаж.
Напомним, что прошедшей осенью и на нашей улице случился праздник: до российского рынка добрался самый дорогой Toyota Land Cruiser 200 в версии Executive Lounge.