Японцы выкатили Toyota Land Cruiser в юбилейной версии

«Праздничный» Toyota Land Cruiser Heritage Edition будет представлен в двух цветах кузова — на выбор взыскательного покупателя: черный Midnight Black Metallic или белый Blizzard Pearl. Оба оттенка эффектно дополняет бронзовый цвет 18-дюймовых кованых алюминиевых колесных дисков.

Отличительная деталь — надпись с названием модели в ретро стиле на задней стойке. Автомобиль лишился хромированных молдингов и боковых подножек. Взамен «японец» получил черную окантовку «противотуманок» и такого же цвета декоративные элементы на корпусах боковых зеркал.

Сердце новинки — производительный 5,7-литровый мотор V8 мощностью 381 л. с., работающий вкупе с восьмиступенчатым «автоматом».