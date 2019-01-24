Появились первые снимки нового Rolls-Royce Ghost

Судя по тому, что люксовый седан застали в окружении «баварцев», он ездил к специалистам родительской компании BMW на какие-то доработки. Предполагается, что собирать новый Rolls-Royce Ghost будут на том же заводе, где сейчас выпускают авто текущего поколения — в английском Чичестере (графство Западный Суссекс).

По фотографиям, опубликованным изданием Autocar, можно понять, что после смены поколения автомобиль сохранить все свои основные черты. Глобальные изменения коснуться задней части кузова. Насчет перемен в оформлении салона сказать ничего нельзя: интерьер пока держится в строжайшем секрете. Отсутствует информация и о технической начинке, потому что авто пока находится на стадии разработки. По некоторым данным, в основу «Призрака» ляжет та же алюминиевая архитектура, что используется в новых Phantom и Cullinan.

Напомним, что Rolls-Royce Ghost впервые представили на Женевском автосалоне в 2009 году, еще через год представительское авто вышло на рынок. С тех пор автомобиль практически не менялся, пережив лишь одно обновление.