Как отношение к спорту имеет Renault Twingo

Renault Twingo Le coq sportif собрали на базе стандартной модели в топовой комплектации с семидюймовым экраном мультимедийной системы, датчиками дождя и света, климат-контролем и камерой заднего вида.

Новое авто отличается оформлением кузова и интерьера. Асимметричная полоса в виде французского триколора по диагонали проходит через левую заднюю дверь вверх, а затем и через всю крышу. Кроме того, на правой задней стойке и на дверных накладках можно заметить логотип производителя спортивной одежды — петуха в цветах национального флага.

Отметим, что отделкой салона, в том числе и подборкой материалов, занимались также и дизайнеры одежды. Так что авто получилось крайне практичным и стильным.

Сердце Twingo Le coq sportif — либо мотор мощностью 75 л. с., либо движок, развивающий до 95 «лошадей». Оба трудятся вместе с «механикой» или с АКП с двумя сцеплениями — на выбор.

Стоит добавить, что в России Twingo официально не представлен: А-сегмент у нас практически не востребован. Люди предпочтут скорее взять маленький кроссовер, ну или кросс-седан в крайнем случае.