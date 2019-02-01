Когда в Россию приедет обновленный Mercedes-Benz V-класса

В Штутгарте представили обновленный Mercedes-Benz V-класса. Минивэну слегка освежили внешность, вооружили новым дизельным мотором и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. После того, как новику запустят на европейский рынок, она приедет и к российским покупателям.
Mercedes-Benz V-класса, переживший рестайлинг, можно распознать по изменившимся бамперам и переднему воздухозаборнику, «расползшемуся» в ширину. Кроме того, колесные диски получили оригинальное оформление, а шильдик на решетке радиатора немного увеличился в диаметре.
В салоне тоже несколько незначительных изменений. Основное — новая форма дефлекторов вентиляционной системы, а также расширенный диапазон вариаций отделки: кожаной или тканевой с планками под дерево, углепластик или алюминий.
В распоряжение новинки поступил двухлитровый дизель в паре вариантах мощности: для V 250 d — на 190 л. с. с максимальным крутящим моментом в 440 Нм, а для V 300 d — 239-сильный мотор с 500 Нм крутящего момента.
Европейским покупателям обновленный Mercedes-Benz V-класса будет доступен уже этой весной по цене от 39 990 евро (чуть больше 3 млн. рублей по актуальному кусу).
До российских дилеров «немец» доберется летом. Но, по всей видимости, нам ждать чего-то нового под капотом не придется: модель сохранит прежние агрегаты. Отечественный прайс будет озвучен позже. Сегодня дорестайлинговая модель оценивается в 3 097 500 «деревянных».