Где еще, кроме России, будут собирать люксовые автомобили Aurus

Сборку некоторых моделей марки Aurus планируют запустить на мощностях одного из автомобильных холдингов в Арабских Эмиратах, правда, какие именно — не уточняется. Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно, эмиратский Фонд обороны, безопасности и развития Tawazun собирается инвестировать в российскую марку в ближайшие три года 110 млн. евро. Эти средства пойдут на развитие серийного производства автомобилей Aurus. Кроме того, Фонду перейдет пакет акций бренда в 36%.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», седан Senat в кузове лимузин возили на закрытый показ в Абу-Даби на военно-промышленную выставку IDEX 2019. Там-то и было подписано соглашение между арабской компанией и отечественным брендом. Стоит добавить, что за ФГУП «НАМИ» сохранится 63,5% акций, а доля ООО «Аурус» и ПАО «Соллерс» сократиться до 0,5%.

Добавим, что планы на отечественное производство остаются в силе: автомобили Aurus встанут на сборочные линии в Особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане к концу следующего года.