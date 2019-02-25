Geely подготовила к дебюту конкурента Tesla Model 3

По данным китайских СМИ, премьера нового Geely GE11 ожидается 26 февраля. На рынок седан на электротяге выйдет в первой половине года, но точная дата старта продаж пока не называется. Тем не менее известно, что, авто будет доступно не только потребителям из Поднебесной, но и поклонникам «зеленых» технологий из Европы и Северной Америки.

Динамические характеристики GE11 держатся в секрете, но разработчики прямо говорят, что готовят прямого конкурента Tesla Model 3. Значит можно предположить, что китайский электрокар по своим техническим характеристикам вполне сравним с «американцем».