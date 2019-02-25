Geely подготовила к дебюту конкурента Tesla Model 3

Совсем скоро дебютирует новый Geely GE11 — китайский компактный электрокар. Над внешним видом экологически чистой «четырехдверки» работали не только художники из Geely, но и специалисты принадлежащего китайцам бренда Volvo.
По данным китайских СМИ, премьера нового Geely GE11 ожидается 26 февраля. На рынок седан на электротяге выйдет в первой половине года, но точная дата старта продаж пока не называется. Тем не менее известно, что, авто будет доступно не только потребителям из Поднебесной, но и поклонникам «зеленых» технологий из Европы и Северной Америки.
Динамические характеристики GE11 держатся в секрете, но разработчики прямо говорят, что готовят прямого конкурента Tesla Model 3. Значит можно предположить, что китайский электрокар по своим техническим характеристикам вполне сравним с «американцем».
Автомобиль получил довольно скромные габариты: в длину модель достигает 4736 мм, в ширину — 1804 мм, а в высоту доходит до 1503 мм при колесной базе в 2700 мм. При этом коэффициент сопротивления авто составляет всего 0,2375, что позволят экономить энергию. Для сравнения: у той же Model 3 этот показатель равен 0,21.
Еще до того, как машина предстанет перед широкой публикой, маркетологи бренда нашли возможным показать, как будет выглядеть новинка: стремительный силуэт с современной оптикой и выдвижными дверными ручками, а салон напоминает кабину космического корабля. Кстати, одна из отличительных черт электрического седана — одноцветный стальной шильдик, украшающий капот и рулевое колесо (на традиционных авто марки он представляет собой аляповатый многоцветный овал в тяжелой окантовке «под золото»).