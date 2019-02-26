С какими моделями Opel возвращается на российский рынок

Подводя финансовые итоги прошлого года, а также рассказывая о стратегии под названием Push to Pass на ближайшие три года, президент «Группы PSA» Карлос Таварес заявил, что компания Opel готова вернуться в Россию. Завоевание внимания наших покупателей станет частью политики, направленной на развитие бренда в Европе.

Точные сроки кмбэка пока не называются, но зато известно, что бренд-менеджером Opel в Евразийском регионе назначен Драган Ненадович, уже имеющий за плечами опыт работы в России и Украине. Г-н Ненадович переедет в московский офис компании.

Какие модели некогда популярного у нас бренда придут первыми, не уточняется. Но можно предположить, что ими станут кроссоверы, построенные на платформе концерна PSA — Opel Crossland X и Grandland X. А вот авто на «тележках» General Motors к нам путь заказан. Кроме того, ожидается, что в Калуге на заводе «ПСМА Рус» в течение этого года стартует сборка минивэна Zafira Life (преемника Vivaro).