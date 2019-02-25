5 трехлетних японских кроссоверов по цене нового LADA XRAY

Многие отечественные автолюбители ценят авто из Страны восходящего солнца прежде всего за их надежность. И, конечно, трехлетние «японцы» в этом отношении дадут внушительную фору LADA XRAY.

А кроме того, альтернативные варианты дальневосточных производителей с ценником в пределах 800 000 рублей могут предложить богатое оснащение, включая автоматическую коробку передач и систему полного привода.