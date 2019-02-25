5 трехлетних японских кроссоверов по цене нового LADA XRAY

Первый тольяттинский кроссовер LADA XRAY входит в пятерку самых популярных SUV на российском авторынке. Его официальная цена варьируется в пределах от 559 900 до 792 900 рублей. За такие деньги вторичный рынок предлагает немало альтернативных вариантов, в том числе и среди продуктов японского автопрома. Причем речь идет о трехлетних кроссоверах в отличном техническом состоянии.
Многие отечественные автолюбители ценят авто из Страны восходящего солнца прежде всего за их надежность. И, конечно, трехлетние «японцы» в этом отношении дадут внушительную фору LADA XRAY.
А кроме того, альтернативные варианты дальневосточных производителей с ценником в пределах 800 000 рублей могут предложить богатое оснащение, включая автоматическую коробку передач и систему полного привода.
Nissan Terrano
За 750 000 рублей на вторичном рынке вполне можно рассчитывать на Nissan Terrano 2016 года выпуска, который является японским «двойником» популярного у нас Renault Duster. Причем речь идет о топовой полноприводной комплектации с 2-литровым 143-сильным мотором и четырехступенчатой автоматической коробкой передач.
Трудовой стаж указанных версий, как правило, стартует с 50 000—60 000 верст. Кроссоверы на «механике» и с моноприводом предлагаются гораздо дешевле.
В пределах 800 000 «деревянных» можно также подобрать компактный рамный внедорожник Suzuki Jimny 2013 года выпуска в самой богатой комплектации.
Автомобили, оснащенные системой полного привода, заряжены 1,3-литровым 85-сильным силовым агрегатом, который работает с пятиступенчатой «механикой». За такую цену к вашим услугам машины со средним пробегом 60 000—80 000 километров.
Nissan Juke
Чуть реже на «вторичке» встречаются популярные Nissan Juke 2015—2016 годов выпуска по цене до 800 000 рублей. За эти деньги можно рассчитывать на версии компактного «японца» с богатым списком опций.
Речь идет об экземплярах с двигателем объемом 1,6 л мощностью 117 л. с. и бесступенчатым вариатором. Именно с таким арсеналом Nissan Juke продается на официальном рынке. Что касается пробега указанных вариантов, то в среднем он стартует от 30 000 — 40 000 километров.
Еще реже за такие деньги на вторичном рынке встречается Nissan Qashqai 2015 года выпуска. Если поискать, то можно найти кроссовер в топовой комплектации с 2-литровым мотором мощностью 144 л. с. и бесступечатым вариатором.
В среднем пробег таких экземпляров составляет, как правило, минимум 80 000 километров. Nissan Qashqai с 1,2-литровым 115-сильным двигателем и шестиступенчатой «механикой» встречаются чаще и по более доступной цене.
Mitsubishi ASX
Кроме того, на «вторичке» можно напасть и на кроссовер Mitsubishi ASX 2015 года выпуска. При наличии 800 000 рублей вполне уместно рассчитывать на переднеприводные версии с 1,8-литровым мотором мощностью 140 л. с. и бесступенчатым вариатором.
Средний пробег таких паркетников стартует в основном от 50 000 километров. На богато оснащенные варианты трехлетнего ASX за такие деньги рассчитывать не приходится.