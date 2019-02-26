В России возвращаются льготы на покупку новых машин. Но сильно урезанные

В текущем году на такие кредиты из государственного бюджета собираются выделить 3 млрд. рублей. А это аж в три раза меньше, чем в прошлом году. Так что купить со скидкой свое первое авто получится, скорее всего, не у всех желающих. Но, судя по всему, эти программы стали насущной необходимостью для поддержания на плаву отечественного автопрома и рынка в целом.

Стоит напомнить, по программе «Первый автомобиль» россияне могут получить скидку в 10%, а жителям дальневосточного региона предоставляют льготу аж в 25%. Если одна легковушка уже есть, то можно воспользоваться госпрограммой под названием «Семейный автомобиль». Тогда такую же скидку дают, когда в семействе растет двое несовершеннолетних детей.

Заметим, что эти 10% или 25% можно использовать в качестве первоначального взноса или уменьшить общую сумму долга. Причем программы работают только при покупке в кредит, за наличные придется отдавать всю стоимость машины до копейки.

Остается добавить, что на поддержание спроса на автомобили, работающие на газу, в 2019 году выделят 2,5 млрд. рублей. Это почти на 50% меньше прошлогодних вложений, а на стимулирование лизинга коммерческого транспорта государстводаст 4,9 млрд. «целковых», что на 23% меньше, чем в 2018 году.

Такая вот урезанная поддержка автопрома выходит…