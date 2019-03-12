Новый BMW M3 получит полный привод

Британское издание Evo со ссылкой на руководителя одного из подразделений BMW Карстена Приса сообщает, что новый M3 оснастят тем же мотором, что и X3, и X4 в версии M: недавно разработанной трехлитровой рядной «шестеркой» c двумя турбинами.

Движок, получивший два варианта форсировки, выдает либо до 480 л. с. и до 600 Нм крутящего момента, либо до 510 сил (для BMW M3 в версии Competition). Вкупе с движком выступает восьмискоростной «автомат» и система полного привода M xDrive с возможностью отключения передней оси, уже испытанная на M5. У «эм-паркетников» этой функции нет.

Еще от «пятой эмки» новинка унаследует модернизированную систему рулевого управления, но перенастроенную под меньший вес автомобиля. Ожидается, что новая M3 будет весить около 1600 кг.

Стоит напомнить, что BMW M3 текущей генерации вооружили мотором 431-сильным мотором (550 Нм крутящего момента), а в более производительной версии агрегат выдает до 460 сил.