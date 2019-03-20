Почему скорого рестайлинга LADA Vesta ждать не стоит

Один из российских лидеров автомобильного рынка — LADA Vesta (второе место в рейтинге продаж, а первую строчку модель уступила более бюджетной Granta) — обещал обновиться еще до конца текущего года, но сроки сдвинулись на начало следующего. Об этом сообщает «ЗР», ссылаясь на анонимный источник.

Изменения будут не глобальными: слегка перелицованные бамперы и решетка радиатора. Форсунки стеклоомывателя сместятся с поверхности капота на пластиковую заглушку ближе к «лобовухе». Кроме того, в топовых версиях автомобиль обзаведется электроприводом складывания боковых зеркал, беспроводной зарядкой для смартфона и бесступенчатой коробкой передач от Nissan.

Правда, официальный представитель бренда Оксана Вершинина порталу «АвтоВзгляд» эту информацию не подтвердила, сказав, что автомобиль как продавался, так и будет продаваться в текущей версии.

Напомним, что в феврале LADA Vesta разошлась тиражом в 7960 экземпляров, потеряв больше 6% по сравнению с прошлогодними показателями на общем фоне падения рынка легковых и легких коммерческих авто на 3,6%.