300 000 км без проблем: 5 простейших способов продлить жизнь вариатору

Радиатор, радиатор и еще раз радиатор

Первое, что точно угробит бесстенчатую коробку — это отсутствие собственного радиатора охлаждения. Все современные автомобили им оснащены, поэтому проблема перегрева исчезла, как таковая. Если же вам досталось авто без отдельного «охладителя» на трансмиссию вариаторного типа — то его необходимо установить. Сложностей это не доставит: на рынке есть готовые комплекты, которые при определенной сноровке и наличии инструмента можно инсталлировать даже в гараже.

Только вот наличие радиатора — недостаточное условие. На многих машинах он установлен в крыле и наглухо забит грязью, так что функцию свою не выполняет. Радиатор CVT нужно постоянно чистить и следить за его состоянием: реагенты, пыль, тополиный пух и прочие «друзья» быстро перекроют «кислород». Внимания достойны и трубки, через которые элемент охлаждения интегрирован в систему.

Перегрев радиатора — тот момент, когда температура масла пересекает отметку в 90 градусов — может привести к серьезным и дорогостоящим последствиям. Поэтому дешевле и целесообразнее каждые полгода проводить контролирующие и превентивные мероприятия по данной детали. Иными словами, залезать и проверять состояние радиатора трансмиссии.