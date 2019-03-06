300 000 км без проблем: 5 простейших способов продлить жизнь вариатору

Производители все чаще устанавливают на автомобили вариатор — он проще и дешевле, чем классический «автомат». Но у бесступенчатой трансмиссии есть не только плюсы из серии «доступнее в покупке» и «экономичнее в содержании». Как избежать проблем в эксплуатации и продлить жизнь с CVT, подскажет портал «АвтоВзгляд».
За годы службы в России вариатор нажил себе несметное количество врагов: коробки перегревались, ремни рвались, кроссоверы отказывались ехать по бездорожью, а легковушки набирать скорость на асфальте. Так трансмиссия стала «черной меткой» и «камнем преткновения» для множества моделей автомобилей.
Однако проблема крылась не в «коробке», а в условиях эксплуатации и полном отсутствии навыков ремонта. Сегодня все совсем иначе, а CVT при должном к себе отношении уже перестала быть расходным материалом.
Радиатор, радиатор и еще раз радиатор
Первое, что точно угробит бесстенчатую коробку — это отсутствие собственного радиатора охлаждения. Все современные автомобили им оснащены, поэтому проблема перегрева исчезла, как таковая. Если же вам досталось авто без отдельного «охладителя» на трансмиссию вариаторного типа — то его необходимо установить. Сложностей это не доставит: на рынке есть готовые комплекты, которые при определенной сноровке и наличии инструмента можно инсталлировать даже в гараже.
Только вот наличие радиатора — недостаточное условие. На многих машинах он установлен в крыле и наглухо забит грязью, так что функцию свою не выполняет. Радиатор CVT нужно постоянно чистить и следить за его состоянием: реагенты, пыль, тополиный пух и прочие «друзья» быстро перекроют «кислород». Внимания достойны и трубки, через которые элемент охлаждения интегрирован в систему.
Перегрев радиатора — тот момент, когда температура масла пересекает отметку в 90 градусов — может привести к серьезным и дорогостоящим последствиям. Поэтому дешевле и целесообразнее каждые полгода проводить контролирующие и превентивные мероприятия по данной детали. Иными словами, залезать и проверять состояние радиатора трансмиссии.
Производители рекомендуют менять масло в бесступенчатой трансмиссии не реже 60 000 — 70 000 км. Но в инструкции по эксплуатации автомобиля есть предписание, что в случае эксплуатации авто в тяжелых условиях, межсервисный интервал необходимо сократить вдвое. Этот пункт касается не только езды по бездорожью, но и городской жизни авто. Пробки и резкие старты со светофора сказываются на коробке ничуть не лучше глубокой колеи и штурма пересеченной местности.
Поэтому для долгой и счастливой жизни вариатора необходимо проводить замену масла каждое второе ТО. Процедура позволит удвоить, а то и утроить среднестатистический ресурс трансмиссии, передав дорогостоящий и достаточно сложный ремонт «по наследству» следующему собственнику.
Причина головных болей — пониженное давление
Не так давно многие производители начали борьбу за вселенскую экологию. Выразилось это не только в массовом появлении автомобилей на «альтернативных» источниках движения, но и в различном «затягивании гаек» на классических ДВС. Одним из способов снижения выхлопа стало уменьшение оборотов на холостом ходу с классических 700—800 до 500. Двигатель стал работать неровно, зато снизился расход и количество выхлопных газов.
А еще незначительно упало давление масла в вариаторе, что в итоге, естественно, сказалось на продолжительности его жизни. Масляное голодание привело к увеличению износа узлов и агрегатов трансмиссии, а также в геометрической прогрессии увеличило требования к качеству смазочных материалов и времени их замены.
Решить проблему можно достаточно просто: с помощью дилерского оборудования нужны изменения в программном обеспечении. Перепрошив ЭБУ двигателя, сама собой исчезнет не только детонация на холостом ходу, но и беда с недостаточным обеспечением масла у вариатора.
Бесступенчатые трансмиссии действительно хуже переносят вылазки на природу и перевозку тяжелых прицепов, чем их «автоматические» собратья. И уж тем более эвакуацию других авто из глиняной и снежной западни. Это не значит, что нужно бросать друзей в беде, мотивируя отказ предстоящей переборкой CVT, но производить подобные «телодвижения» следует с большей аккуратностью и запасом «прочности».
Самый же простой способ раз и навсегда «пригвоздить» вариатор — это длительная пробуксовка с последующим выездом на твердую почву с хорошим зацепом. Раскрутил колеса до свиста на льду и сдвинул машину на сухой асфальт — вызывай эвакуатор. Все остальные невзгоды трансмиссия переживет без серьезных последствий.
Выезжая на бездорожье или форсируя собственный заснеженный двор, достаточно просто вспомнить методику езды на легком автомобиле: препятствия проезжать ходом, лишний раз не нажимать на педаль тормоза, «раскачивать», если уж застрял, нежнее.
Гоночный рефлекс
Считается, что автомобиль на вариаторе разгоняется медленнее. Этот эффект объяснить просто: отсутствие рывков на переключении передач сказывается на ощущении скорости. Поэтому многие автовладельцы предпочитают выжать из своего «железного коня» всю душу на каждом светофоре. А CVT таких выходок очень не любит.
Бесступенчатая трансмиссия не проживет отмеренный заводом срок, если регулярно «гарцевать». Износ узлов при подобной манере езды быстро закончит «бег» коробки и приведет (но не привезет) только в автосервис. Так что ценителям резкой и резвой езды следует обратить внимание на автомобили с механической коробкой передач: разгоняться она будет так же, а то и медленнее, а вот эффекта будет значительно больше.
Вариатор уже давным-давно излечился от всех хворей, которые были присущи этой простой и достаточно долговечной трансмиссии в первые годы: радиаторы охлаждения ставят, железные ремни, которые не тянут, а толкают шкив, практически невозможно разорвать, появились методики обслуживания и ремонта. Но самое главное — мы наконец-то научились правильной эксплуатации, которая на деле, а не на словах, обеспечивает долгий срок службы. Ресурс в 300 000 тысяч пройденных километров уже не удивляет мастеров. Видали и больше.