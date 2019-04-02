Audi анонсировала премьеру совершенно новой модели

Компания Audi полным ходом ведет разработку совершенно нового автомобиля. Его мировая премьера состоится на моторшоу в Шанхае, чьи двери распахнутся уже через пару недель — 16 апреля. Что приготовил для своих поклонников бренд из Ингольштадта?
Компания Audi не желает отставать от быстрого течения современных технологий и готовится представить концепткар на батарейках, да еще и с автономным управлением: имя ему AI:me.
Сегодня пресс-служба марки опубликовала несколько эскизов авто. Прототип представляет собой компактный хетчбэк, несмотря на беспилотное управление автомобиль все же сохранил руль, правда, он больше похож на штурвал самолета. Из этого можно предположить, что автомобиль получит систему автопилотирования четвертого уровня, когда транспорт уже передвигается по улицам без постороннего вмешательства, но при желании водитель может перехватить управление на себя.
Пока Audi AI:me — это дизайнерская разработка, по словам представителей бренда, дающая представление о том, в каком направлении будут развиваться городские беспилотники их разработки в ближайший десяток лет. Точные данные о модели немцы решили придержать до премьеры.
Кстати, ожидается, что Audi в этом году презентует еще одну новинку на электротяге: это произойдет осенью на автосалоне во Франкфурте.