Audi анонсировала премьеру совершенно новой модели

Компания Audi не желает отставать от быстрого течения современных технологий и готовится представить концепткар на батарейках, да еще и с автономным управлением: имя ему AI:me.

Сегодня пресс-служба марки опубликовала несколько эскизов авто. Прототип представляет собой компактный хетчбэк, несмотря на беспилотное управление автомобиль все же сохранил руль, правда, он больше похож на штурвал самолета. Из этого можно предположить, что автомобиль получит систему автопилотирования четвертого уровня, когда транспорт уже передвигается по улицам без постороннего вмешательства, но при желании водитель может перехватить управление на себя.