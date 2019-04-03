Audi представила в России сразу три модели в особом исполнении

Итак, в стоимость Audi A3 Premium входит опциональный пакет Advance с датчиками дождя и света, а также с электронным помощником парковки и спортивным рулем в кожаной оплетке. Седан Audi A3 Premium Plus отличается 17-дюймовыми колесными дисками и центральным зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением. Кроме того, премиальная «четырехдверка» в этом исполнении может похвастать хромированными окантовками окон.

Audi A4 Premium также по умолчанию получил все «примочки» опций Advance, включая трехспицевый руль с обогревом, светодиодную головную оптику и USB-порты для задних пассажиров. Есть еще и Audi A4 Premium S с отделкой и спортпакетом S line.