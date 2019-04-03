Audi представила в России сразу три модели в особом исполнении

Ингольштадтцы привезли на российский рынок сразу три новинки: Audi A3, A4 и A5 Sportback в спецверсии Premium. Автомобили с расширенным списком оборудования уже доступны в дилерских шоу-румах и, по сообщению пресс-службы марки, отвечают «самым взыскательным требованиям клиентов».
Итак, в стоимость Audi A3 Premium входит опциональный пакет Advance с датчиками дождя и света, а также с электронным помощником парковки и спортивным рулем в кожаной оплетке. Седан Audi A3 Premium Plus отличается 17-дюймовыми колесными дисками и центральным зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением. Кроме того, премиальная «четырехдверка» в этом исполнении может похвастать хромированными окантовками окон.
Audi A4 Premium также по умолчанию получил все «примочки» опций Advance, включая трехспицевый руль с обогревом, светодиодную головную оптику и USB-порты для задних пассажиров. Есть еще и Audi A4 Premium S с отделкой и спортпакетом S line.
На фото Audi A3 Premium
На фото Audi A5 Sportback Premium
И наконец, Audi A5 Sportback Premium отличается комбинированной отделкой сидений, «зимним» рулем с подогревом, климат-контролем и передними креслами с регулируемым поясничным валиком. Если захотелось изысканности и панорамную крышу, то подойдет Audi A5 Sportback Premium Design с салонными декоративными вставками из серого дуба.
Расширяя российскую продуктовую линейку за счет новых спецверсий, Audi, по-видимому, пытается привлечь внимание новых клиентов, дабы нагнать по продажам своих конкурентов из «Большой немецкой тройки», от которых сейчас безнадежно отстает.