McLaren показала новую модель Gran Tourer

McLaren Gran Tourer уже прошел всевозможные тестирования, включая испытания зимним холодом и знойной жарой. Теперь модель готовится к заключительному этапу — проверке на комфортность: дальнобойной поездке с двумя людьми на борту и полным набором багажа. Предсерийный GT пройдет 1600 км от испанской Барселоны до английского Уокинга (графство Суррей).

Имя новинки британцы держат в секрете. Известно, что оно будет уникальным, а не производным от уже имеющихся. Кроме того, авто вооружат восокопроизводительным турбированным V8 без уточнения характеристик. Так же как не известно, будет ли автомобиль гибридным.

Салон обещает быть просторным без лишних деталей и, конечно, с использованием высококачественных материалов отделки. О внешности говорить сложно, так как авто до сих пор прячется под камуфляжем. В мае его обещают разоблачить и открыть имя.

Стоит напомнить, что руководство McLaren категорически отказывается от разработок кроссоверов, идя в разрез с мировыми тенденциями и потребностями рынка.