McLaren отказался от выпуска кроссовера в пользу нового гиперкара

Несмотря на то, что рынок диктует жесткие условия, Lamborghini Urus завоевывает аудиторию, а компания Aston Martin готовит к серии кроссовер DBX, британцы из McLaren остаются непреклонны.

- Мы выпускаем бескомпромиссные автомобили и не будем делать ставку на SUV. — сообщил г-н Робертс.

Между тем, бренд уже запланировал к 2025 году перевести свои модели на гибридные силовые установки, а также запустил работу над полностью электрической моделью. Кстати, по некоторым данным, к этому времени разработчики из Уокинга графства Суррей представят 18 новых моделей, в их числе найдутся и спецверсии, выпущенные ограниченным тиражом. Стоит добавить, что это крайне амбициозные планы для автостроителя, собирающего не больше 22 машин в день.

Напомним, что осенью прошлого года инженеры McLaren начали работать над «живым» воплощением гиперкара Ultimate Vision GT, раньше выступавшем только в качестве виртуального снаряда в игре Gran Turismo Sport.