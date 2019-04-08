В отпуск на машине: страны с самыми высокими тарифами на парковку

АВСТРАЛИЯ

Неповторимая и очаровательная Австралия привлекает туристов со всего мира, хотя у россиян это направление, согласно статистике, особой популярностью не пользуется ввиду высоких цен на все и вся и, конечно, удаленности. Если вас это не смущает, и вы твердо решили посетить Страну кенгуру, то будьте готовы к тому, что там левостороннее движение, а также комические цены на парковку.

На платные стоянки приходится порядка ¼ всех парковочных мест в черте Сиднея — стоимость часа варьируется от 200 до 480 рублей по нынешнему курсу. К слову сказать, в Австралии не только самые высокие тарифы на парковку, но и самые солидные штрафы за нарушение «парковочных» правил. Так, порядка 7000 целковых можно оставить в стране за неоплату стоянки и 37 000 «деревянных» — за парковку на месте для инвалида.

Добавим, что в Австралии российским водителям нужны международные «права» — во избежание проблем, заранее озаботьтесь вопросом их получения.