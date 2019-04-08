В отпуск на машине: страны с самыми высокими тарифами на парковку

Сезон отпусков уже не за горами — самое время начинать подготовку к путешествию, о котором вы грезите последние месяцы. Планируете отправиться на отдых на собственной машине или арендовать транспорт по прибытии? В таком случае рекомендуем ознакомиться с нашим рейтингом стран с самой дорогой парковкой — быть может, передумаете брать авто.
Планируя арендовать в заграничном отпуске автомобиль, очень важно обдумать все заранее — не только ознакомится с прайс-листами и заблаговременно забронировать машину, но и узнать о местных Правилах дорожного движения. Ну а если вы планируете ехать в путешествие на своей «ласточке», то к списку «нужно сделать» обязательно добавьте пункт «пройти ТО».
Вне зависимости от того, решили вы отправиться в отпуск на личном автомобиле или арендовать машину, заранее поинтересуйтесь ценами на парковку в той стране, куда держите путь, ведь пользоваться ей так или иначе придется. Думаете, что после 380 рублей за час стоянки в центре столицы тарифы других государств покажутся копеечными? Как бы не так! В некоторых государствах стоимость парковки выше…
АВСТРАЛИЯ
Неповторимая и очаровательная Австралия привлекает туристов со всего мира, хотя у россиян это направление, согласно статистике, особой популярностью не пользуется ввиду высоких цен на все и вся и, конечно, удаленности. Если вас это не смущает, и вы твердо решили посетить Страну кенгуру, то будьте готовы к тому, что там левостороннее движение, а также комические цены на парковку.
На платные стоянки приходится порядка ¼ всех парковочных мест в черте Сиднея — стоимость часа варьируется от 200 до 480 рублей по нынешнему курсу. К слову сказать, в Австралии не только самые высокие тарифы на парковку, но и самые солидные штрафы за нарушение «парковочных» правил. Так, порядка 7000 целковых можно оставить в стране за неоплату стоянки и 37 000 «деревянных» — за парковку на месте для инвалида.
Добавим, что в Австралии российским водителям нужны международные «права» — во избежание проблем, заранее озаботьтесь вопросом их получения.
Другое не менее любопытное государство с левосторонним движением и «кусачими» ценами на парковку — Япония. Уличных стоянок в столице Страны восходящего солнца очень мало, и почти все они ограничены для водителей по времени. Как правило, автомобилистам разрешается оставлять свою машину на проезжей части не более, чем на два часа. Стоимость сего удовольствия — 450 рублей за каждые 60 минут.
Есть, правда, и исключения. Так, у некоторых торговых центров водителям «прощают» долги за парковку, если те приобретают какие-либо товары на определенную сумму. Скажем, потратили разом 3000 рублей, можете уезжать без оплаты. А так максимальный штраф за нарушение правил стоянки составляет 12 000 целковых.
Кстати, в Токио деньги за парковку берут не только с автомобилистов, но и с мотоциклистов, и даже с велосипедистов. В общем, лучше отдавать предпочтение общественному транспорту.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Замыкает ТОП-3 стран с самыми высокими тарифами на парковку еще одно левостороннее государство — Великобритания. В Соединенном королевстве стоимость часа стоянки доходит до 390 рублей, при том, что время парковки — как и в Японии — зачастую ограничено 240 минутами. Штраф за нарушение правил — 7000−10 000 рублей, а если дело дойдет до эвакуации, то готовьте все 20 000.
Есть и еще один нюанс, о котором важно помнить, направляясь в сторону Туманного Альбиона — за въезд в черту Лондона с водителей взимают денежку. Стоимость нахождения в британской столице составляет 12 — 14 фунтов стерлингов, что по текущему курсу эквивалентно 10 000 — 11 200 рублей. Зато, по идее, россиянам там не нужны международные «права», ведь Великобритания подписала, хотя и не ратифицировала Венскую конвенцию.
Швеция у многих россиян ассоциируется не только с магазином IKEA, автомобильной маркой Volvo, высоким уровнем жизни и социальными гарантиями, но и с дороговизной — в том числе транспортных услуг. Любопытно, но стоимость парковки в самом сердце Стокгольма даже ниже, чем в центре Москве — 50 крон, то есть 350 рублей. Штрафы тоже варварскими не назовешь — самый «страшный» равен 9200 целковых.
Как и в Англии, за посещение столицы приходится платить — стоимость въезда в Стокгольм варьируется в зависимости от времени суток, а также от загруженности дорог в конкретный момент времени. Но не пугайтесь, суммы небольшие — порядка 300 рублей в час-пик. Еще один несомненный плюс Швеции — возможность управлять там автомобилем с российскими «правами».
ИСПАНИЯ
Замыкает нашу пятерку стран с самыми дорогими парковками на сегодняшний день Испания, где стоимость часа стоянки достигает 300 рублей. Наиболее высокие тарифы установлены в столице Каталонии — Барселоне. В других густонаселенных городах — таких, как Мадрид, Валенсия, Малага, Севилья и прочих — за час стоянки просят 2—3 евро, то есть 150—220 рублей по нынешнему курсу.
Примечательно, что на окраинах практически всех городов — за исключением разве что Мадрида и Барселоны — предусмотрены «перехватывающие» парковки, где можно оставить машину бесплатно, пересаживаясь на общественный транспорт. Что же до штрафов, то в стране корриды и фламенко они немаленькие — от 15 000 рублей. Международные «права» в Испании не нужны (аналогично с Великобританией), но если они у вас есть, то лучше захватите с собой — могут возникнуть трудности.