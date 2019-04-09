В России просел рынок подержанных автомобилей

Стоит сказать, что в плане популярности марок актуальный рейтинг не принес никаких сюрпризов. Лидером традиционно остается LADA. Волжские подержанные авто заняли порядка 25% от общего объема. Так, наши соотечественники во вторые руки передали 108 000 легковушек автовазовской сборки, снизив продажи на 4,7%.

Вторую строчку занимает продукция Toyota с продажами в 48 300 авто, просев на 1,6%. На третьей строчке по обычаю прописался Nissan: эти «японцы» пришлись по вкусу 24 700 покупателям, продемонстрировав рост в 3,3%.

Четвертым и пятым пунктом идут два корейских бренда — Hyundai и KIA c показателями в 21 800 единиц (+5,1%) и 19 800 экземпляров (+10,8%) соответственно. Стоит отметить, что именно они из всей пятерка могут похвастать наиболее значительно динамикой.

Напомним, что в феврале вторичный рынок еще держался, выдав рост в 1,3% (366 800 авто). А всего за первый квартал, по сообщению агентства «Автостат» перепродали 1,14 млн. б/у машин (+0,5%).