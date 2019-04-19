Названа дата премьеры нового Land Rover Defender

По словам Тима Кригера, руководителя отдела по связям с общественностью Jaguar Land Rover, премьера нового Defender состоится в сентябре. По мнению наших зарубежных коллег, наиболее вероятно, что внедорожник покажут на автосалоне во Франкфурте, хотя официально эту информацию представители марки пока не подтверждают.

Также г-н Кригер сообщил ориентировочные сроки начала продаж сменившего генерацию «вездехода». Так, несмотря на то, что машина будет представлена публике в сентябре, в шоу-румы дилеров она поступит лишь в первом квартале следующего года. Когда же внедорожник доберется до российского рынка, говорить пока рано.

Скорее всего, поначалу новый Land Rover Defender будет предлагаться покупателям с единственным мотором — двухлитровым «турбодизелем». Гибридная модификация появится в ассортименте чуть позже, но, вероятно, не в России. Впрочем, пока это лишь слухи — как оно там будет на самом деле узнаем ближе к премьере.