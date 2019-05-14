Какое место Россия занимает в европейском рейтинге автопродаж

Самый крупный рынок Европы просел на 1,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Второе место с большим отставанием заняла Франция, где дилеры отдали в руки покупателей 188 197 машин (+0,4%). Тройку лидеров замыкает Италия с показателем в 174 412 автомобилей (+1,5%).

По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), далее следует Соединенное Королевство, где нашли своих владельцев 158 477 новых авто (-5,6%). Стоит отметить, что автостроители Евросоюза не учитывают в рейтинге российские продажи. Но, если брать во внимание лишь голые цифры, то отечественный рынок идет пятым пунктом.

Напомним, что у нас легковые автомобили, по данным «Автостата», за отчетное время разошлись тиражом приблизительно в 137 000 экземпляров. Лидером традиционно стала LADA c объемом в 32 316 единиц.

Стоит добавить, что с учетом этого испанскому рынку, где продали 119 417 машин (+2,6%), досталась шестая строчка.