Немцы представили Volkswagen Passat в новой версии

«Четырехдверка» Volkswagen Passat Business Edition доступна с двумя бензиновыми моторами — на выбор покупателя — мощностью 150 и 180 л. с. Оба двигателя сочетаются с семискоростным «автоматом».

В первом случае седан предлагает выбор из двух вариантов отделки интерьера — Brilliant Pine и Piano Black, а авто с более производительным движком — может похвастать декоративными вставками из шлифованного алюминия.

Кроме того, сиденья особенного «Пассата» отличаются комбинированной обивкой, педали приобрели стальные накладки, а задние стекла — штатное затемнение со светопоглощением в 65%.

В перечне оборудования найдутся пара дополнительных USB-разъемов, камера заднего вида и трехзонный климат-контроль. Также автомобиль оснащен функцией бесключевого доступа и адаптивным круиз-контролем с системой экстренного торможения. Прайс на новинку стартует от 1 999 000 рублей. Для сравнения, «немец» в базе оценивается в 1 499 000 «целковых».

Стоит напомнить, что модель в начале апреля отметила производственный юбилей: с конвейера сошел 30-миллионный по счету Volkswagen Passat. Произошло это на площадке бренда в Эмдене.