Какие автомобили «гниют» меньше остальных

В тестировании участвовали машины, в зимнее время обычно катающиеся по дорогам, обработанным антигололедными реагентами. Именно последние, по заявлению ученых, очень пагубно влияют на состояние металлических деталей авто и способны «убить» кузов буквально за пару сезонов. Кстати, устойчивость автомобиля к коррозии, как показала практика, не зависит от марки и даже от модели и может разниться от года к году. И еще один момент: автомобилей, абсолютно устойчивых к ржавчине пока не существует.

Итак, в списке самых крепких машин, произведенных в 2002—2003 гг. оказались хорошо знакомые россиянам: Audi A4, Mercedes-Benz C-класса, Volkswagen Golf, Opel Astra, Renault Megane и Volvo с индексом 70 в названии.