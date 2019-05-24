Какие автомобили «гниют» меньше остальных

Фото: Audi
Шведские ученые провели ряд экспериментов и выявили автомобили, меньше остальных поддающиеся коррозии. Специалисты исследовали «легковушки», собранные с 2002-го по 2005-й год.
Светлана Ермолаева

В тестировании участвовали машины, в зимнее время обычно катающиеся по дорогам, обработанным антигололедными реагентами. Именно последние, по заявлению ученых, очень пагубно влияют на состояние металлических деталей авто и способны «убить» кузов буквально за пару сезонов. Кстати, устойчивость автомобиля к коррозии, как показала практика, не зависит от марки и даже от модели и может разниться от года к году. И еще один момент: автомобилей, абсолютно устойчивых к ржавчине пока не существует.

Итак, в списке самых крепких машин, произведенных в 2002—2003 гг. оказались хорошо знакомые россиянам: Audi A4, Mercedes-Benz C-класса, Volkswagen Golf, Opel Astra, Renault Megane и Volvo с индексом 70 в названии.

Также неплохо себя проявили Nissan Micra, Mitsubishi Carisma, с которой, кстати бренд в 2003-м и распрощался, SAAB 9−5 и Skoda Octavia. А ненадежными названы Mercedes E-класса, Mazda 6, Ford Focus и Mondeo.

Среди сошедших с конвейера с 2004-го по 2005-й нет равных на дорогах с едкими химикатами: компактному Nissan Micra, Renault Megane, Volvo 40-й серии, Ford Mondeo, Opel Astra и Citroen C5. А завалили тесты Meredes-Benz A-класcа, Volkswagen Passat, Toyota Corolla, Ford Focus и только-только появившийся на свет KIA Picanto.

Кстати, не так давно портал «АвтоВзгляд» поделился результатами другого полезного исследования, где были выявлены самые надежные подержанные автомобили, чьи владельцы реже всего обращались в сервис за ремонтом.

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25 мая 2019
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