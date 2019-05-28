В России стартовали продажи нового Volvo S60

Шведы объявили российский старт заказов на седан Volvo S60 третьего поколения, представленный в 2018 году. Сколько придется выложить за «четырехдверку», получившую в базе основной набор электронных ассистентов?
Новый Volvo S60 в минимальной комплектации Momentum оценили для отечественных потребителей в 2 350 000 рублей. Такой переднеприводный седан приводится в движение бензиновым 190-сильным мотором. Правда, авто в базе доберется до России лишь в начале следующего года. Добавим, что на вооружении модели также есть движок мощностью 249 л. с. и система полного привода.
Модель в версиях постарше — Inscription и R-Design — поступят к «официалам» уже в сентябре. Тем, кто хочет стать счастливым обладателем этого «шведа», придется выложить от 2 724 000 «целковых».
Седан S60 уже в базе укомплектован продвинутой системой активной безопасности под названием City Safety, состоящей из множества электронных ассистентов. В частности, водителя будет поддерживать автоматически останавливающий машину помощник, распознающий на дороге не только авто, но и велосипедистов, пешеходов и даже крупных животных.
Кроме того, в списке оснащения есть система, не дающая во время движения случайно съехать на обочину или «встречку».
Стоит отметить, что Volvo S60 — первая модель в продуктовой линейки марки, полностью лишившаяся дизельных агрегатов. Это сделали в угоду экологии: в будущем компания планирует убрать моторы на тяжелом топливе в пользу гибридных авто с бензиновыми и электромоторами.