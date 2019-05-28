В России стартовали продажи нового Volvo S60

Новый Volvo S60 в минимальной комплектации Momentum оценили для отечественных потребителей в 2 350 000 рублей. Такой переднеприводный седан приводится в движение бензиновым 190-сильным мотором. Правда, авто в базе доберется до России лишь в начале следующего года. Добавим, что на вооружении модели также есть движок мощностью 249 л. с. и система полного привода.

Модель в версиях постарше — Inscription и R-Design — поступят к «официалам» уже в сентябре. Тем, кто хочет стать счастливым обладателем этого «шведа», придется выложить от 2 724 000 «целковых».