Стало известно имя нового кроссовера KIA для России

Последние пару недель компания KIA интригует своих поклонников грядущим выводом на рынок нового компактного кроссовера. Маркетологи бренда даже расщедрились на два эскиза, где запечатлели новинку в фас, а также показали ее интерьер. Теперь же «паркетник» попал в объективы фотокамер не только без камуфляжа, но еще и с названием модели на месте номерного знака.
Судя по всему, новейший кроссовер KIA засветился во время съемок рекламного ролика. Так что стоит надеяться, что на снимках, попавших в распоряжение зарубежного издания AutoBlog, запечатлели именно серийный образец.
Новинка под названием KIA Seltos встанет в продуктовой линейке между Soul и Sportage. Модель получит двухцветную окраску кузова и хромированные накладки на задних стойках в продолжение подоконной линии.
В общем и целом, официальные наброски вполне точно повторяют истинный облик автомобиля, включая широкую ячеистую решетку радиатора и сложную многоэтажную оптику с вертикальными «противотуманками». Основываясь на этом, можно верить и в точность изображений интерьера. Правда, шпионам заглянуть в салон не удалось.
Напомним, что новая модель выросла из недавно представленного концептуального KIA SP Signature. По некоторым данным, авто появится на родном рынке во второй половине ткущего года. А позже доберется и до потребителей других стран, включая Россию.