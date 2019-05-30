Стало известно имя нового кроссовера KIA для России

Судя по всему, новейший кроссовер KIA засветился во время съемок рекламного ролика. Так что стоит надеяться, что на снимках, попавших в распоряжение зарубежного издания AutoBlog, запечатлели именно серийный образец.

Новинка под названием KIA Seltos встанет в продуктовой линейке между Soul и Sportage. Модель получит двухцветную окраску кузова и хромированные накладки на задних стойках в продолжение подоконной линии.