Mercedes-Benz собрал самый мощный четырехцилиндровый двигатель в мире

Двухлитровая новинка под названием Mercedes-AMG M 139 развивает до 421 л. с. с максимальным крутящим моментом в 500 Нм. Есть еще агрегат и в базовой версии мощностью 387 «лошадей» (480 Нм).

Уникальный 16-клапанный M 139 оснащен одним турбокомпрессором, подающим выхлопной газ к мотору двумя параллельными потоками. Причем новый двигатель, в отличие от своего предшественника M 133 (тоже для A 45 AMG), в подкапотном пространстве развернут по вертикали на 180 градусов. И его выпускной коллектор будут смотреть не на решетку радиатора, а на моторный щит.

Кроме того, мотор получил два распредвала, регулировку фаз газораспределения, электрический водяной насос и фильтр твердых частиц. Вес новичка уже со всеми жидкостями — 160,5 кг. Новые движки будут собирать вручную по принципу «один человек — один мотор» на производственной площадке в Аффальтербахе.

Напомним, что предшественник M 133 с отдачей в 360 сил в 2013 году также был представлен как наимощнейшая в мире серийная «четверка». Через два года мотор был доработан и уже мог похвастаться мощью в 381 л. с.