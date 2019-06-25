Трактор разогнался до небывалой скорости и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Рекорд максимальной скорости, попавший, к слову сказать, в это самое известное справочное издание, поставила компания JCB на тракторе Fastrac 8000. Разумеется, как сообщает зарубежное издание TheDrive, не без помощи профессионалов из других областей: за рулем находился британский гонщик и телеведущий Гай Мартин. Кроме того, сам трактор отличался от серийного образца.

Производитель признался, что технику пришлось доработать: стандартный вариатор заменили на шестиступенчатую «механику» от ZF. Кроме того, была доработана «аэродинамика» машины специалистами из «формульной» команды Williams Advanced Engineering.

Итак, во время рекорда зафиксировали максимальную скорость в 166,7 км/ч, а Fastrac был вооружен 1000-сильным дизелем объемом 6,2 л и с максимальным крутящим моментом в 2500 Нм.

Правда, разработчики ни словом не обмолвились об иных технических доработках. Скорее всего, никак не обошлось без серьезной переделки подвески и тормозной системы, не говоря уже о модернизации мотора. Добавим, что у обычного Fastrac 800 под капотом спрятались 348 «лошадей», разгоняющие авто до максимальных 70 км/ч.