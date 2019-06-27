Подсчитан среднегодовой пробег у «легковушек» в России

Специалисты высчитали среднегодовой пробег «легковушки», просмотрев более 2 млн. объявлений о продаже подержанных авто — 17 500 км.

Если смотреть показатель по брендам, то большее всего пробег оказался — нет не у УАЗиков и не у LADA — а у автомобилей Skoda — 20 700 км в год. Далее следует Volkswagen (19 400 км), а первую тройку рейтинга замыкает Volvo (19 400 км). На четвертой и пятой строчках оказались Ford (18 800 км) и Hyundai (17 900 км) соответственно.

С шестого по десятое место занимают по порядку: LADA (17 900 км), Toyota (17 850 км), Mitsubishi (17 800 км), KIA (17 700 км) и Citroёn (17 700 км). Наименьшее расстояние за год преодолевают машины марок Porsche, Suzuki и Chery — у них цифры не доходят до 14 000, сообщило агентство «Автостат».

Кстати, сколько в среднем скручивают пробег при продаже наши соотечественники, аналитики не рассказали. Зато эксперты портала «АвтоВзгляд» разобрались, как узнать, не злоупотребили ли этим ребята, у которых вы уже собрались взять подержанную «ласточку». О хитростях подготовки старых машин к продаже можно узнать здесь.