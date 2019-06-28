К премьере готовится обновленный Audi A5 Sportback

После того, как немцы представили обновленный Audi A4, разработчики из Ингольштадта приступили к рестайлингу A5 Sportback. Автомобиль уже выкатили на дорожные тесты, где его и поймали в объективы шпионских фотокамер.
На снимках, опубликованных изданием Motor1, свежий Audi A5 Sportback частично прикрыт камуфляжем. Но сквозь него все же можно разглядеть, что лифтбэк внешне поменяется не сильно. Заводские художники слегка подретушировали фальшрадиаторную решетку, поменяв ее структуру.
Кроме того, авто обзавелось иным передним бампером и доработанной оптикой. С кормы «четырехдверка» замаскирована надежнее, так что понять, какие изменения произошли в задней части автомобиля довольно сложно.
Но самая главная доработка — это 48-вольтовый «мягкий» гибрид, обещающий до 5% экономии топлива. Эту технологию уже получили старшие модели — A6 и A7. Ожидается, что автомобиль дебютирует до конца года, но не стоит исключать и того, что премьеру перенесут на весну — дебют может состояться на Женевском моторшоу.
Напомним, что Audi A5 Sportback представлен в России в дореформенном варианте. В арсенале модели два двухлитровых бензиновых мотора мощностью 190 и 249 л. с., а также 190-сильный дизель объемом те же 2 л. Аккомпанирует им роботизированная коробка передач S tronic. А привод — выбирайте: передний или полный. Авто оценивается в 2 600 000 рублей.