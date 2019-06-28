К премьере готовится обновленный Audi A5 Sportback

На снимках, опубликованных изданием Motor1, свежий Audi A5 Sportback частично прикрыт камуфляжем. Но сквозь него все же можно разглядеть, что лифтбэк внешне поменяется не сильно. Заводские художники слегка подретушировали фальшрадиаторную решетку, поменяв ее структуру.

Кроме того, авто обзавелось иным передним бампером и доработанной оптикой. С кормы «четырехдверка» замаскирована надежнее, так что понять, какие изменения произошли в задней части автомобиля довольно сложно.