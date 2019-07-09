В российские шоу-румы приехал Renault Dokker Stepway

Салон новинки отличается от стандартной модели иной обивкой, кожаной оплеткой руля и декоративными элементами на передней панели, стилизованными под матовый хром. В спинки передних кресел тут интегрированы откидные столики, а водитель получил подлокотник. Машина обладает новой мультимедийной системой с навигацией, парктроником и камерой заднего вида.

Клиренс Dokker Stepway равен тем же 190 мм, что и у обычного «Докера».

Под капотом тоже ничего нового: 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 82 л. с. либо 90-сильный дизель объемом 1,5 л. Оба движка работают в паре исключительно с пятиступенчатой «механикой». Ценник стартует от 1 059 990 рублей.

Заметим, что цена на Dokker без приставки Stepway стартует от 904 990 рублей.