В российские шоу-румы приехал Renault Dokker Stepway

Фото: Renault
До российских дилерских центров докатился Renault Dokker Stepway. Модель можно найти и в онлайн-шоуруме марки. Фургон представлен в одной единственной комплектации и с парой моторов — бензиновым и дизельным — на выбор.
Светлана Ермолаева

Кросс-семейство французского бренда пополнилось еще одной моделью — Renault Dokker Stepway, дебютировавшей для российских покупателей на Московском моторшоу в прошлом году. В середине мая 2019-го стартовал прием заказов на новинку. «Живые» автомобили добрались до дилеров только что.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», отличительные особенности экстерьера Dokker Stepway — расширенные колесные арки с пластиковыми накладками, защитные молдинги на бамперах, «противотуманки» с хромированным обрамлением и рейлинги на крыше.

Салон новинки отличается от стандартной модели иной обивкой, кожаной оплеткой руля и декоративными элементами на передней панели, стилизованными под матовый хром. В спинки передних кресел тут интегрированы откидные столики, а водитель получил подлокотник. Машина обладает новой мультимедийной системой с навигацией, парктроником и камерой заднего вида.

Клиренс Dokker Stepway равен тем же 190 мм, что и у обычного «Докера».

Под капотом тоже ничего нового: 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 82 л. с. либо 90-сильный дизель объемом 1,5 л. Оба движка работают в паре исключительно с пятиступенчатой «механикой». Ценник стартует от 1 059 990 рублей.

Заметим, что цена на Dokker без приставки Stepway стартует от 904 990 рублей.

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9 июля 2019
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