Новый Renault Dokker проходит испытания

Судя по фото, новинка схожа с нынешним «Доккером» размерами. Значит с большой вероятностью можно предположить, что второе поколение базируется на сверхпопулярной платформе B0.

Внешность машины тщательно закрыли. Вот тут и будут основные отличия в сравнении с нынешним поколением. Предположим, что у грузовичка очень крупная решетка радиатора и узкие светодиодные фары. А вот как будет выглядеть корма — загадка. У испытательной машины скрыты от глаз даже фонари. Угадывается только распашная дверь.