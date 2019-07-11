Новый Renault Dokker проходит испытания

Судя по фото, новинка схожа с нынешним «Доккером» размерами. Значит с большой вероятностью можно предположить, что второе поколение базируется на сверхпопулярной платформе B0.
Внешность машины тщательно закрыли. Вот тут и будут основные отличия в сравнении с нынешним поколением. Предположим, что у грузовичка очень крупная решетка радиатора и узкие светодиодные фары. А вот как будет выглядеть корма — загадка. У испытательной машины скрыты от глаз даже фонари. Угадывается только распашная дверь.
В Европе машину позиционируют как бюджетный вариант Renault Kangoo. Соответственно, у Dokker будет беднее и оснащение. Линейка силовых агрегатов останется прежней.
По прошествии времени компания может предложить и лифтованный вариант Stepway. Ожидается, что второе поколение Dacia Dokker будет стоить в Старом Свете меньше 10 000 евро.
Уверены, что в России новый Dokker тоже появится. Правда, о сроках пока говорить рано.