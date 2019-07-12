Главные «косяки» пятилетнего кроссовера KIA Sportage

Начнем с того, что, при продаже пятилетнего KIA Sportage, продавец, скорее всего, предложит покупателю рестайлинговую версию кроссовера, которому в 2014-ом году производитель осовременнил оптику, изменил бамперы и решетку радиатора, а так же добавил новый дизайн колесных дисков.
Лика Затворная

Тогда же, пять лет назад, были обновлены бортовые приборы, улучшены материалы отделки салона, модернизирован бензиновый двигатель и установлены новые амортизаторы.

Как показала практика, установка последних не добавила кроссоверу комфорта. Из отзывов владельцев «Спортейджей» 2014-го года выпуска можно сделать вывод, что подвеска машины так и осталась жесткой.

Сохранились претензии и к динамике, присущей кроссоверу с двухлитровым 150-сильным бензиновым двигателем — не тянет, хоть тресни. Помимо этого, владельцы SUV с этим движком жаловались на повышенный расход топлива в городе — порядка 12 литров на сотню.

Впрочем, корейских инженеров стоит поблагодарить уже за то, что после модернизации увеличился ресурс и живучесть силового агрегата, в сравнении с предшественником. У того частенько проворачивало вкладыши на пробеге в 100 тыс. км, увеличились.

Дизельные моторы рестайлингового Sportage мощностью 136 и 184 л. с. проявили себя как весьма надежные агрегаты с неплохим тяговыми характеристиками.

Их единственное слабое место — ТНВД, который к 100 000 км пробега уже изрядно изнашивается. В результате кроссовер плохо запускается на «горячую», появляется черный выхлоп и наблюдается повышенный расход топлива.

Если все это присутствует у кроссовера, который вам предлагают, лучше отказаться о его покупки, либо требовать от продавца хорошую скидку, учитывающую стоимость неизбежного ремонта пьезофорсунок и насоса.

Дизайн пятилетнего Sportage, безусловно, неплох. Однако, в процессе эксплуатации владельцы выяснили, что лакокрасочное покрытие кузовов довольно быстро покрывается царапинами и сколами. Справедливости ради отметим, что окраски «металлик» оказались более устойчивыми к повреждениям.

Владельцам Sportage пришлось также мириться с не лучшей обзорностью, тесным салоном и небольшим багажником, объем которого составляет 466 литров. Для справки, например, у Toyota RAV4 аналогичного возраста аналогичный параметр равен 547 литрам.

Из недолговечных и проблемных систем корейского кроссовера можно отметить: «родные» датчики парковки, живущие меньше чем неоригинальные; камеру заднего вида, известную своей негерметичностью; лампы в фарах и фонарях, имеющие склонность часто перегорать.

Единственное уязвимое место в полноприводной трансмиссии обновленного в 2014 году Sportage — это негерметичность соединений. Впрочем, если старый владелец не злоупотреблял покорением бродов и луж, то ждать подвоха с этой стороны совсем не обязательно.

Необслуживаемая межосевая муфта после рестайлинга, в целом, стала надежнее. Также стоит отметить живучесть карданного вала, пыльников задних приводов и сальников заднего редуктора.

Что касается элементов подвески, то здесь, из-за низкого качества крепежа, проблемы могут возникнуть при регулировании развала-схождения — регулировочные болты развала в задних рычагах прикипают намертво.

Подшипники ступиц Sportage положено менять на 40—60 тыс. км пробега. Поэтому загляните в сервисную книжку автомобиля либо удостоверьтесь у его владельца, менял ли он их. Если нет, то есть смысл опять же, поторговаться.

кроссоверы, ремонт
12 июля 2019
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