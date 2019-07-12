Главные «косяки» пятилетнего кроссовера KIA Sportage

Тогда же, пять лет назад, были обновлены бортовые приборы, улучшены материалы отделки салона, модернизирован бензиновый двигатель и установлены новые амортизаторы.

Как показала практика, установка последних не добавила кроссоверу комфорта. Из отзывов владельцев «Спортейджей» 2014-го года выпуска можно сделать вывод, что подвеска машины так и осталась жесткой.

Сохранились претензии и к динамике, присущей кроссоверу с двухлитровым 150-сильным бензиновым двигателем — не тянет, хоть тресни. Помимо этого, владельцы SUV с этим движком жаловались на повышенный расход топлива в городе — порядка 12 литров на сотню.

Впрочем, корейских инженеров стоит поблагодарить уже за то, что после модернизации увеличился ресурс и живучесть силового агрегата, в сравнении с предшественником. У того частенько проворачивало вкладыши на пробеге в 100 тыс. км, увеличились.