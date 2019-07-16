10 самых популярных автомобилей по цене от 3 до 4 млн. рублей

Агентство «Автостат», проанализировав продажи 250 моделей с учетом всех модификаций, предлагаемых на российском рынке, составило рейтинг десяти самых популярных у россиян авто, средняя стоимость которых варьируется от 3 до 4 млн. рублей.

Высшую строчку рейтинга «ТОП-10» занял внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, цены на который «плавают» в диапазоне от 2,5 до 4,4 млн рублей. Аналитики отметили, что ежемесячно Toyota продает более 1 тыс. LC Prado. При этом средневзвешенная цена на внедорожник в 2019 году составила 3,77 млн рублей.