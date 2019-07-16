10 самых популярных автомобилей по цене от 3 до 4 млн. рублей

«Какой автомобиль купить?» — этот вопрос будет сводить с ума большинство начинающих, да и не только, автомобилистов, кто планирует приобрести или поменять «железного коня». И выбрать действительно сложно, потому как реклама, автопроизводители и их дилеры со всех углов расхваливают огромное число марок и моделей. Так как быть и что выбрать? Если не доверяете рекламе и «сказкам» продавцов, то лучше всего пойти в народ. А он, как известно, плохого не посоветует.
Агентство «Автостат», проанализировав продажи 250 моделей с учетом всех модификаций, предлагаемых на российском рынке, составило рейтинг десяти самых популярных у россиян авто, средняя стоимость которых варьируется от 3 до 4 млн. рублей.
Высшую строчку рейтинга «ТОП-10» занял внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, цены на который «плавают» в диапазоне от 2,5 до 4,4 млн рублей. Аналитики отметили, что ежемесячно Toyota продает более 1 тыс. LC Prado. При этом средневзвешенная цена на внедорожник в 2019 году составила 3,77 млн рублей.
Второе место закрепилось за кроссовером Lexus RX с ценником от 3 до 5,28 млн. рублей. С учетом продаж его различных модификаций, средневзвешенная цена на кроссовер составляет 3,8 млн. рублей.
На третьем месте рейтинга — бизнес-седан Mercedes-Benz E-Класса. Цена на «ешку» варьируются от 3,18 до 6,39 млн. рублей. Средняя стоимость всех проданных авто составила 3,99 млн рублей.
В пятерку лидеров вошли также BMW 5-й Серии со средней стоимостью 3,66 млн. рублей и BMW X3 с показателем средней цены 3,69 млн рублей.
В десятку самых продаваемых авто, средняя цена которых находится в диапазоне от 3 до 4 млн. «деревянных» так же вошли Audi Q5 (3,42 млн.), Volvo XC60 (3,73 млн.), BMW X4 (3,79 млн.), Volkswagen Teramont (3,38 млн.) и Mazda CX-5 (3,05 млн.).