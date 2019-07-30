LADA — не надо: самые продаваемые «легковушки» на вторичном рынке

Бывший лидер хит-парада продаж подержанных машин — ВАЗ-2114 или по-иному LADA Samara — спустилась на вторую строчку. А самым ходовым автомобилем «вторички» стал Ford Focus с показателем в 11 600 экземпляров, снизив спрос на 3%. За волжский хетчбэк рублем проголосовали 11 500 наших соотечественников, чьи объемы упали сразу на 10,5%.

Третье место досталось классике ВАЗ-2107, пришедшийся по вкусу 10 200 покупателям (-13,4%). Четвертым пунктом следует Hyundai Solaris (9600 авто, +9,2%), а пятой строкой прописался KIA Rio (8900 единиц, +12,9%). С шестого по десятое места, по данным агентства «Автостат», по порядку занимают Toyota Corolla (8800 машин, −7%), седан LADA Priora (8400 автомобилей, −7,9%), ВАЗ-2110 (7900 штук, −15,7%), Toyota Camry (7000 экземпляров, −4,5%) и LADA 4x4 (6900 авто, −8,3%).

Кстати, последний на рынке новых автомобилей — самый бюджетный внедорожник. И те же аналитики подсчитали, сколько понадобиться времени россиянину с наиболее распространенной зарплатой, чтобы накопить на такой «вездеход» без кредитов и займов. Подробности можно узнать здесь.