5 самых ликвидных кроссоверов в России

Отметим, что, несмотря на падение рынка «паркетников» и «вездеходов», авто этого класса заняли львиную долю от общих продаж новых «легковушек» в России, а точнее 42,2%, как сообщает агентство «Автостат».

Лидером продаж сегмента по-прежнему остается Hyundai Creta: корейский бестселлер разлетелся тиражом в 5 955 экземпляров. На фоне общего падения, авто, чей ценник стартует от 957 000 рублей, показало положительную динамику в 3,2%.

Второе место досталось Renault Duster: он пришелся по вкусу 3547 покупателям (-11,2%), а первую тройку замыкает Volkswagen Tiguan с показателем в 3234 автомобиля (+22,9%). За ним следует Renault Kaptur: за француза рублем проголосовали 2649 россиян (-0,6%). А пятым пунктом рейтинга прописался Toyota RAV4, проданный в количестве 2620 машин (+10,7%).

Кстати, как уже писал портал «АвтоВзгляд», самым продаваемым автомобилем класса на вторичном рынке стал LADA 4x4 — долгожитель рынка, разменявший четвертый десяток. За ним идут Chevrolet Niva и Toyota RAV4.