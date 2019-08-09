Ошибка в инструкции: в России отзывают автомобили Mercedes-Benz

Под отзыв попали 575 пикапов Mercedes-Benz X-класса. Если на «немцев» были установлены тягово-сцепные устройства по этой самой инструкции, то болты могут не выдержать нагрузки. Высока вероятность, что во время перевозки прицепа крепеж не выдержит и тележка отсоединится, став угрозой позади идущим авто.

В дилерских центрах обещают заменить болты, прикрутив новые должным образом: конечно, в том случае, если фаркоп все же был поставлен. Представители бренда в ближайшее время оповестят о проблеме владельцев автомобилей с возможным дефектом.

Правда, существует возможность гораздо быстрее узнать, попадает ли конкретный автомобиль под сервисную кампанию. Для этого достаточно, заглянув на сайт «Росстандарта» в раздел «Документы», найти список VIN-номеров машин с браком. Если идентификационный номер из ПТС совпал с одним из перечня, нужно обратиться к ближайшему дилеру и записаться на ремонт.

Между тем, как уже писал портал «АвтоВзгляд», ребята из Штутгарта задумали сократить свою продуктовую линейку, дав отставку премиальному пикапу Mercedes-Benz X-Class, построенному на одной платформе с Nissan Navara. Модель оказалась не востребована.