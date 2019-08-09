ГИБДД продолжает торговать «красивыми номерами»

Сколько бы ни говорили полицейские начальники об искоренении в ведомстве практики торговли «красивыми номерами», но это не так. Рынок перепродаж таких номерных знаков никуда не делся, и существует при прямом содействии сотрудников ГИБДД.
Максим Строкер

Желание сограждан видеть на госномере своего транспортного средства симпатичную комбинацию букв и цифр неистребимо, также как и человеческая глупость. Именно по этой причине в интернете процветает торговля так называемыми «красивыми номерами».

Теоретически, получить в МРЭО ГИБДД для своей новенькой машины номер с нужной буквенно-циферной комбинацией невозможно, по крайней мере в Москве. Полицейская база «выбрасывает» их в случайном порядке. Что не мешает дельцам этого сероватого бизнеса «покупать» для дальнейшей перепродажи госномера, ранее уже закрепленные за машинами.

Для начала по полицейской базе ищется машина с нужным буквенно-цифровым сочетанием номера, который владелец авто получил случайно. Такое транспортное средство должно быть не особо дорогим — чтобы его обладатель с большей вероятностью согласился на предложение о «выкупе» ГРЗ. Найдена подходящая машина — считай уже известны все данные ее хозяина, включая адрес регистрации и номер мобильного телефона.

Без участия сотрудника ГИБДД такой поиск организовать просто невозможно. Далее дельцы звонят автомобилисту и предлагают «выкупить» госномер его авто за несколько десятков тысяч рублей.

При том, что на черном рынке эта же комбинация букв и цифр может оцениваться в сотни тысяч рублей. Если гражданину все равно, с какими госномерами ездить, он вмести с торговцем «красивыми номерами» отправляется в МРЭО ГИБДД, где трудится гаишник, участвующий в бизнес-схеме.

Там автовладелец пишет заявление с просьбой заменить госномер его авто, по той причине, что он якобы пришел в негодность. На этом основании его старые ГРЗ полицейские забирают и выдают новые — со случайно выпавшей комбинацией букв и цифр.

Делец отдает причитающиеся деньги продавшему номера. А тот госномер, от которого гражданин отказался, «свой сотрудник ГИБДД» тут же или через какое-то время присваивает машине «богатого Буратино», вздумавшему за большие деньги стать обладателем этих заветных циферок.

Самое интересное, что о вышеописанной схеме «продажи номеров» знает масса сотрудников ГИБДД. И, видимо, службы собственной безопасности МВД. Как никак, работник МРЭО, проворачивающий подобные комбинации, обогащается, используя свое служебное положение.

Факт, что бизнес на «красивых номерах» процветает годами, служит лучшим подтверждением, что полицейское ведомство не предпринимает никаких действенных мер для его пресечения.

ГИБДД, автоуголовка, коррупция, уголовный кодекс
9 августа 2019
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