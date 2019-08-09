ГИБДД продолжает торговать «красивыми номерами»

Желание сограждан видеть на госномере своего транспортного средства симпатичную комбинацию букв и цифр неистребимо, также как и человеческая глупость. Именно по этой причине в интернете процветает торговля так называемыми «красивыми номерами».

Теоретически, получить в МРЭО ГИБДД для своей новенькой машины номер с нужной буквенно-циферной комбинацией невозможно, по крайней мере в Москве. Полицейская база «выбрасывает» их в случайном порядке. Что не мешает дельцам этого сероватого бизнеса «покупать» для дальнейшей перепродажи госномера, ранее уже закрепленные за машинами.

Для начала по полицейской базе ищется машина с нужным буквенно-цифровым сочетанием номера, который владелец авто получил случайно. Такое транспортное средство должно быть не особо дорогим — чтобы его обладатель с большей вероятностью согласился на предложение о «выкупе» ГРЗ. Найдена подходящая машина — считай уже известны все данные ее хозяина, включая адрес регистрации и номер мобильного телефона.

Без участия сотрудника ГИБДД такой поиск организовать просто невозможно. Далее дельцы звонят автомобилисту и предлагают «выкупить» госномер его авто за несколько десятков тысяч рублей.