Audi готовит к премьере «заряженный» универсал RS6 Avant

Подогревая интерес своих фанатов, автостроитель представил изображение задней части новинки. И хотя авто скрывается в тени, безошибочно понять, что это именно Audi RS6 Avant оказалось не сложно. Угол наклона задних стоек выдает в автомобиле универсал, а рисунок горящих фонарей и подпись под фото однозначно намекает именно на эту модель.

Бешеный «сарай» RS6 в четвертом поколении будет представлен в Берлине в начале сентября на закрытом мероприятии для привилегированных членов клуба Audi Sport. А «простым смертным» автомобиль, скорее всего, покажут чуть позже на автосалоне во Франкфурте.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», горячий пятидверный Audi RS6 получит четырехлитровый V8 мощностью 600 л. с., точно такой же, как и Audi RS7 Sportback, входящего в шестерку дебютантов. Ходят слухи, что обе «зажигалки» обзаведутся гибридными версиями с агрегатами, выдающими до 700 «лошадей».