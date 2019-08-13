На АВТОВАЗе рассказали, когда LADA Vesta получит вариатор

Российские СМИ растиражировали новость о том, что продуктовую линейку бренда пополнит LADA Vesta с бесступенчатым «автоматом». Правда, этой новости уже два года от роду. Но PR-директор АВТОВАЗа АВТОВАЗа Сергей Ильинский в который раз подтвердил эту информацию порталу «АвтоВзгляд»:

- Мы действительно ведем работы по поиску альтернативы для «робота». LADA Vesta, возможно, и оснастят вариатором. Но если это и произойдет, то не раньше, чем через год-два. — сообщил порталу «АвтоВзгляд» PR-директор отечественной марки Сергей Ильинский.

О том, что это будет за коробка, и в пару к какому мотору ее поставят, говорить еще совсем рано. Но, между тем, LADA XRAY Cross уже обзавелась бесступенчатой КПП фирмы Jatco, выступающей в паре с новым для «Иксрэя» повышенной проходимости мотором франко-японского альянса Renault H4Mk объемом 1,6 л мощностью 113 л. с.

Напомним, XRAY Cross комплектуется еще 122-сильным двигателем объемом 1,8 л, сочетающимся с пятискоростной «механикой» — на выбор покупателя.