KIA начинает превращать массовые автомобили в премиальные

В октябре штат руководства марки KIA пополнит канадский художник ливанского происхождения Карим Хабиб. Он будет находиться в подчинении исполнительного вице-президента и главного дизайн-директора Hyundai Motor Group Люка Донкервольке и контролировать работу команд, отвечающих за дизайн интерьера, экстерьера, а также подбор материалов и цветов будущих моделей KIA.

Г-н Хабиб в раннем возрасте переехал в Канаду и получил образование в университете Макгилла. Свою карьеру в автомобильной отрасли он начал в 1998 году на должности рядового художника экстерьера и интерьера серийных моделей BMW и дорос до главы дизайна. Кроме того около двух лет проработал в Daimler. А в KIA пришел из компании Infiniti, где служил исполнительным дизайн-директором.

Несомненно, Карим Хабиб привнесет много нового во внешность будущих автомобилей корейского автостроителя, имея за плечами более чем 20-летний опыт работы в премиум-брендах.

А между тем, KIA в России уже пять лет несет титул самого популярного зарубежного бренда. Так, с начал года, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в руки отечественных покупателей отдано 148 947 автомобилей марки. Более успешными продажами может похвастать лишь отечественная LADA с результатом в 233 684 авто.