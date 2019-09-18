Продажи LADA в Европе подскочили на 37%

По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), продукция Volkswagen в ЕС разошлась тиражом в 124 404 экземпляров, что на 13,7% ниже прошлогодних показателей.

Второе место досталось Mercedes-Benz с результатом в 61 722 автомобиля с положительной динамикой +13,2%. Тройку лидеров замыкает Renault, отдавший в руки покупателей 60 331 авто с падением на 38%.

В целом, реализация у большинства марок снизилась из-за того, что в августе прошлого года был невероятный взлет рынка (+31,2%) перед введением новых правил проверки автомобилей на соблюдение экологических норм.

Рядом с автогигантами стоит упомянуть и российскую марку LADA, но только лишь потому, что автостроитель показал взлет продаж на 36,7%. Больше популярность возросла только у Smart (+102,1%).

Правда, в количественном выражении реализацию вазовских машин вполне можно назвать штучной — 786 единиц. В России же LADA остается маркой №1 (30 012 автомобилей, +5%).