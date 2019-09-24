Открылись российские продажи нового Volvo S60

Новый Volvo S60, чья сборка для российских потребителей налажена на американском заводе бренда в Южной Каролине, предоставляет выбор из двух моторов: 190-сильного, работающего вместе с «автоматом» и передним приводом, а также движка мощностью 249 л. с., которому аккомпанирует АКП, распределяющая крутящий момент на все четыре колеса.

Премиальная «четырехдверка» будет предложена в трех комплектациях — Momentum, Inscription и R-Design. Но авто в базе прикатит на наш рынок лишь в начале 2020 года. Поэтому пока придется довольствоваться седаном в богатых версиях.