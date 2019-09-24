Открылись российские продажи нового Volvo S60

Новый Volvo S60, чья сборка для российских потребителей налажена на американском заводе бренда в Южной Каролине, предоставляет выбор из двух моторов: 190-сильного, работающего вместе с «автоматом» и передним приводом, а также движка мощностью 249 л. с., которому аккомпанирует АКП, распределяющая крутящий момент на все четыре колеса.
Премиальная «четырехдверка» будет предложена в трех комплектациях — Momentum, Inscription и R-Design. Но авто в базе прикатит на наш рынок лишь в начале 2020 года. Поэтому пока придется довольствоваться седаном в богатых версиях.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», автомобиль уже в младшем варианте оснащен комплексом активной безопасности City Safety с увесистым списком электронных помощников. Среди них — ассистент, защищающий от съезда с дороги; система, предотвращающая выезд автомобиля на «встречку», и адаптивный круиз-контроль с функцией экстренного торможения.
Салон украшает девятидюймовый вертикальный экран мультимедийной системы с голосовым управлением, точкой доступа Wi-Fi и возможностью управления рядом функций автомобиля удаленно — через мобильное приложение.
Сегодня ценник на скандинавскую новинку начинается от 2 724 000 рублей. Когда же в Россию доберется S60 в базовой комплектации, то стартовый прайс обещает скатиться до 2 350 000 «целковых».