Производство «легковушек» в России вновь ушло в «минус»

Так, в первый осенний месяц с конвейеров отечественных предприятий сошло около 90 000 «легковушек». Тогда как в сентябре 2018 года было изготовлено на 0,6% больше. И это несмотря на то, что Волжский автозавод увеличил количество смен на линии, где собирают LADA Granta и машины Datsun. Правда, тогда же — в сентябре — GM-АВТОВАЗ останавливал производство на неделю.

Добавим, что еще с начала года было собрано 243 000 двигателей внутреннего сгорания (-6,7%), 172 000 автомобильных кузовов (-7%), а также 109 000 большегрузов (-0,1%), 10 500 автобусов массой выше 5 тонн (-44,8%) и 15 200 автобусов легче 5 тонн (+60,5%).

Напомним, что в августе отрицательная динамика производства легковых авто дошла до 3%. Тогда изготовили 116 000 авто.