Почему у внедорожников Toyota вытекает топливо

Под сервисное мероприятие попали Toyota Land Cruiser Prado с дизельным мотором, получившем индекс GD. Дефектные авто уехали в руки покупателей с 12 марта по 18 апреля этого года.

Как оказалось, у автомобилей могла быть плохо затянута топливная трубка, соединяющая насос высокого давления и рампу. Есть вероятность, что во время движения из-за этого может вытекать топливо, и есть риск совершенно неожиданно остаться с пустым баком и заглохшим двигателем, что грозит аварийной ситуацией.

Владельцев дефектных Land Cruiser Prado в ближайшее время оповестят о проблеме и пригласят на ремонт, где трубку при необходимости заменят. Но есть и более оперативный способ узнать, попадает ли конкретный автомобиль под отзыв. На сайте Федерального агентства «Росстандарт» есть списки с VIN бракованных машин. Достаточно сверить номер из ПТС с перечнем. И при совпадении обратиться к ближайшему дилеру.

Стоит отметить, что автомобили японского бренда не так часто попадают под отзыв. Так, последний раз в сервис пригласили владельцев 350 спорткупе Toyota GT86, поданных с апреля 2012-го по апрель 2013 года, с недочетом в двигателе.